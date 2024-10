Un’altra grande vittoria del Sassuolo che batte 5 a 2 il Brescia

Il Sassuolo targato Fabio Grosso ha brillantemente superato l’appello del Rigamonti di Brescia.

Dopo la goleada in casa contro il Cittadella i neroverdi ne segnano altre quattro di reti e con il risultato di 2 a 4 escono dal campo con il bottino pieno e un terzo posto in classifica ad un punto dallo Spezia secondo e quattro dal Pisa.

In una partita piena di occasioni complice anche la caparbietà dei padroni di casa che a riaprirla ci hanno provato in tutti i modi sul tabellino dei marcatori ci sono finiti Boloca dopo solo 2’ e poi nella ripresa Volpato al 55’ e Laurientè al 57’

Ha chiuso le marcature Iannoni all’81’ per quella che è stata la sua prima marcatura in serie B. Indovinate su assist di chi? Domenico Berardi indovinato.

A recupero quasi scaduto nuovamente su un pregevole assist del “solito” Berardi, Pierini infila il pallone in rete per la quinta volta.

Una vittoria fondamentale contro un Brescia occorre dirlo che non ha smesso di lottare nemmeno per un minuto e che da una forte carica all’ambiente in vista del derby di sabato prossimo al Mapei contro il Modena.

Claudio Corrado