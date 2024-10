Fiorano: furto a chiosco di fiori

Furto con scasso durante la notte al chiosco dei fiori Dali Flowers a Fiorano. Il locale, situato a fianco del cimitero, è stato oggetto di saccheggio da parte di ignoti ladri che si sono introdotti al suo interno durante la notte, dopo aver divelto una rete perimetrale.

“Non è la prima volta che mi vengono a visitare- così la titolare Liliana Borzio – e non sarà l’ultima purtroppo. Mi hanno sottratto un telefono che utilizzavo per i pagamenti, una serie di attrezzi, una cassa acustica e della moneta all’interno della cassa. Durante l’anno sono frequenti i furti nelle auto in sosta, senza le telecamere di sorveglianza diventa sempre più difficile lavorare”.

L’area parcheggio durane le ore notturne diventa ritrovo di sbandati.