Terzo sabato di Fiere d’Ottobre a Sassuolo

Il terzo weekend del mese di Ottobre introduce il terzo appuntamento con le Fiere che inizia già a partire da domani, sabato 19 ottobre, con il ricco programma di appuntamenti ed iniziative.

Il programma.

Premiazione del concorso d’arte a premi “Arte in Città”, di pittura, scultura e fotografia a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni; dalle 10 presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli.

Papà mi leggi una favola? Le fiabe e le storie prendono vita: laboratorio di motricità a cura di CSI, rivolto a bambini 3-5 anni con i loro papà. Al Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 dalle ore 10.

Visite guidate a Palazzo Ducale, a cura di Prospectiva, incluse nel costo del biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria al 389 2673365 dalle ore 14.

TedX Sassuolo. Oltre la paura: storie di coraggio e trasformazione. La seconda edizione dell’evento dedicato alla diffusione di idee innovative a Sassuolo vuole esplorare come il coraggio di affrontare le nostre paure possa trasformare la nostra vita, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e cambiamento. Al Teatro Carani dalle ore 14.

Ritorno agli Anni ‘70: un viaggio tra radio, tv, discoteche e dialetto sassolese. Diretta su Linea Radio: quattro chiacchiere, racconti e aneddoti di chi ha vissuto cinema, radio e tv private della Sassuolo anni ‘70. A cura di Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, Linea Radio, gruppo “Quant’era bella Sassuolo”, radioamatori locali. Nell’ambito di #SASSUOLOCITTATTIVA presso la Sala di Quartiere Falcone e Borsellino, Via Refice 23 dalle ore 16.

Leggiamoci: libri, vita e storie. Fabiano Massimi presenta “Le furie di Venezia”, Longanesi 2024. In dialogo con l’autore Monica Franzoni presso la Biblioteca N. Cionini dalle ore 17.

Accoglienza a merenda: serata per la cittadinanza, per avere informazioni e confrontarci sul tema dell’accoglienza familiare nel Distretto Ceramico. Al Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 dalle ore 18,30.