Situazione maltempo nel territorio di San Lazzaro di Savena

Le piogge, che dalla serata di ieri hanno interessato la provincia di Bologna, hanno provocato alcune criticità anche nel territorio di San Lazzaro di Savena. I tecnici del Comune e le squadre della Protezione civile sono al lavoro dalle 3 del mattino per monitorare costantemente la situazione e coordinare gli interventi. Al momento le zone dove si sono registrate le maggiori problematiche riguardano la frazione di Ponticella e la zona di via del Seminario, dove il Rio Brolo e il torrente Zena sono fuoriusciti provocando l’allagamento di alcune strade e di due abitazioni.

In particolare per quanto riguarda la frazione della Ponticella le vie interessate dagli interventi sono state via San Ruffillo, via Belvedere, via del Rio, via del Bosco, via del Colle e il parcheggio delle scuole Don Milani: qui la parziale esondazione del Rio Brolo ha portato lungo le strade fango e detriti che sono stati già assorbiti dall’intervento delle squadre comunali mentre sono in corso gli interventi da parte di Hera per la pulizia delle caditoie.

Più marcati, invece, i disagi provocati dal torrente Zena: la rottura di una riparazione arginale privata ha provocato la fuoriuscita di acqua con il conseguente allagamento di due abitazioni tra via Jussi 117 e via del Seminario 102.

Al momento non si registrano ulteriori criticità all’interno del territorio ma tutti i mezzi comunali sono al lavoro per dare sostegno ai cittadini coinvolti, presidiare e monitorare la situazione anche in vista della nuova ondata di maltempo e piogge che, secondo le previsioni, dovrebbero verificarsi dalle prossime ore fino alla giornata di domani sabato 19 ottobre. Per questo è già stato attivato, con un’apposita ordinanza, il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare al meglio tutti gli interventi. A tal proposito si ricorda che l’eventuale distribuzione di sacchi di sabbia avverrà a cura dei servizi comunali in base alle previsioni sull’andamento dell’emergenza.

Per la giornata di oggi e per quella di domani si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti sui canali di comunicazione ufficiali del Comune di San Lazzaro di Savena. Per chi non lo avesse già fatto, si raccomanda di iscriversi al servizio di allerta telefonica Alert System, disponibile al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/risposta-alle-emergenze/alert-system-2013-servizio-di-allerta-telefonica-del-comune-di-san-lazzaro .

La situazione sulle strade provinciali: sensi unici alternati sulle SP 26 “Valle del Lavino”, SP 59 “Monzuno” e SP 67 “Marano Canevaccia”

Le piogge che nelle ultime ore hanno interessato anche il territorio bolognese hanno causato alcuni disagi sulle strade provinciali, molti già risolti nella notte appena trascorsa.

Sono aperte, ma con limitazioni, la SP 26 “Valle del Lavino”, senso unico alternato con semaforo al km 11+500 nel Comune di Monte San Pietro, e la SP 59 “Monzuno”, senso unico alternato con semaforo al km 13+200 nel Comune di Loiano. Senso unico alternato anche sulla SP 67 “Marano Canevaccia” al km 10 nel Comune di Gaggio Montano.

Il personale della Città metropolitana di Bologna assieme alle ditte dell’Accordo Quadro sono intervenuti nella notte per ripristinare la percorribilità delle strade: