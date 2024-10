Reggio Emilia, aperta la procedura per fornire la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di presidente, segretario e scrutatore di seggio

Gli elettori del Comune di Reggio Emilia che, in occasione delle Elezioni Regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 siano interessati a svolgere gli incarichi di presidente, segretario e scrutatore di seggio, possono fornire la propria disponibilità completando la procedura online disponibile al link www.comune.re.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/segretario-o-presidente-di-seggio.

Per poter ricoprire il ruolo di presidente e segretario di seggio è necessario aver conseguito, almeno, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e non aver compiuto il 70° anno di età. Per poter essere nominati scrutatori è sufficiente avere assolto l’obbligo scolastico e non vi sono limiti di età.