Maltempo a Modena, in corso il monitoraggio della rete viaria provinciale

Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, che dalla giornata di giovedì 17 ottobre sono impegnati nei controlli delle strade provinciali in concomitanza degli eventi atmosferici che stanno interessando l’intero territorio regionale, come segnalato dall’Agenzia regionale di Protezione civile che ha emanato un’allerta arancione per oggi venerdì 18 ottobre.

Al momento non si segnalano criticità e la viabilità non ha subito limitazioni a causa del maltempo.

Nell’allerta è previsto “tempo perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata e condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti”, nonché “possibili fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, oltre a occasionali fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua”.

Inoltre, a causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito nella mattinata di venerdì 18 ottobre alle ore 9,00, il ponte di Navicello vecchio a Modena all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza, mentre al momento restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale.