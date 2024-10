“Io non ci casco”: lunedì un incontro pubblico con il comandante dei Carabinieri di Formigine

Si terrà lunedì 21 ottobre alle 16.00 presso la Polisportiva Formiginese un incontro pubblico a tema sicurezza e prevenzione, dal titolo “Io non ci casco – Consigli pratici per evitare le truffe”. L’incontro, organizzato in collaborazione fra Comune di Formigine e Arma dei Carabinieri, sarà guidato dal Maresciallo Capo Giuseppe Caccavo, Comandante della stazione Carabinieri di Formigine.

Durante l’incontro saranno illustrati in particolare i casi più diffusi di truffe ai danni delle persone anziane e saranno forniti suggerimenti su quali precauzioni adottare per difendersi. A seguire, l’intervento della facilitatrice digitale Tatiana Coli digitale che illustrerà ai presenti l’uso degli strumenti informatici (a partire dallo SPID, passando per la applicazione IO) anche in chiave di rapporto sicuro con la PA e gestione delle pratiche personali online, argomenti che rientrano nel progetto Digitale Facile di Regione Emilia Romagna. La partecipazione è libera e gratuita, la Polisportiva Formiginese si trova in Via Caduti di Superga 2. L’incontro si inserisce nel programma di iniziative per la sicurezza integrata curato dal comune, fra cui anche l’avvio di ulteriori gruppi di controllo del vicinato e la nuova partnership con l’Associazione Nazionale Carabinieri che da qualche settimana collabora al presidio del territorio.