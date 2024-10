Innovazione e sostenibilità si incontrano a Bologna con 4e 2024 – Made in Italy

L’edizione 2024 dell’evento 4e–engineering, energy, ecology ed ethics, organizzato e promosso da Jacobacci & Partners Spa e Fondazione Golinelli, si terrà all’Opificio

Golinelli il 23 ottobre. Questo appuntamento annuale si propone come uno spazio di confronto dove leader industriali, accademici e rappresentanti istituzionali discuteranno su come l’innovazione tecnologica possa guidare la sostenibilità nei settori strategici dell’economia globale.

Attraverso tavoli di approfondimento tematici e interventi di esperti di fama internazionale, 4e 2024 offrirà una panoramica completa su cinque aree cruciali: la mobilità sostenibile, l’agri-food tech, la manifattura, la governance aziendale e le life science. L’iniziativa è la naturale evoluzione di 4t-tech transfer think tank, principale evento in Italia dedicato al technology transfer, rivolto a imprese, startup, incubatori, parchi tecnologici, università, istituzioni e mondo finanziario. Dal 2014 ad oggi, hanno aderito più di 300 speaker, oltre 3500 partecipanti in presenza e più di 35mila dal web.

Nel 2023, l’Italia ha registrato una crescita significativa nei settori dell’ingegneria, con un incremento del 7% nel fatturato delle imprese del settore manifatturiero avanzato. Il settore energetico ha visto un aumento del 15% nella produzione di energia rinnovabile, con il solare e l’eolico che rappresentano oltre il 45% della produzione totale nazionale. A livello globale, l’industria delle energie rinnovabili ha raggiunto un valore di 1.3 trilioni di dollari. Sul fronte dell’ecologia, l’Italia ha ridotto le emissioni di CO2 del 6% rispetto all’anno precedente, mentre nel mondo si sono ridotte dell’1.3%. L’etica aziendale e la governance sostenibile stanno guadagnando terreno: oltre il 60% delle aziende italiane ha implementato politiche ESG, rispetto al 50% delle imprese europee.

Dal 2019 al 2022, secondo quanto riportato da Orbit, i brevetti italiani estesi all’estero sono cresciuti costantemente, passando da 9676 a 11432. Questo incremento del 18% riflette il valore crescente dell’innovazione italiana a livello globale e l’importanza strategica dei brevetti per il consolidamento del Made in Italy nei mercati internazionali.

Si tratta di dati importanti, riferiti ai settori chiave di 4e che sottolineano come l’appuntamento rappresenti un’occasione unica, partendo dal nostro Paese, per esplorare le nuove sfide e opportunità in questi ambiti a livello globale, con uno sguardo rivolto al futuro dell’innovazione e della sostenibilità.

«Siamo entusiasti di tornare a Bologna e di confermare la collaborazione con Fondazione Golinelli per dare vita alla undicesima tappa di 4e: un percorso volto a valorizzare la rete di competenze costruita in oltre 150 anni di storia, ben consapevoli di essere un osservatorio privilegiato di imprenditori impegnati ogni giorno nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Quest’anno, il focus è sul Made in Italy, simbolo di eccellenza che va oltre il marchio, rappresentando qualità, artigianalità e tradizione in settori chiave come manifattura, mobilità e agri-food tech. Per garantirne il successo, però, è cruciale adottare strategie innovative e sostenibili. Oggi, insieme a imprenditori di spicco, esploreremo gli

strumenti necessari per affrontare le sfide future, in uno scenario internazionale sempre più

complesso, dominato dai temi dell’energia e della digitalizzazione. ‘Preservare le nostre radici culturali mentre innoviamo per un futuro sostenibile’ è il nostro impegno», ha affermato Enrica Acuto Jacobacci, Presidente e Amministratore di Jacobacci & Partners Spa.

«Con la partecipazione a 4e 2024, Fondazione Golinelli ribadisce il proprio impegno nel promuovere l’innovazione, la formazione e la cultura imprenditoriale, elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Ringraziamo dunque Jacobacci & Partners per averci proposto di essere loro partner in questa importante iniziativa, che rappresenta un appuntamento nazionale oramai consolidato da anni, ed una importante opportunità per mettere in contatto figure di spicco del mondo accademico ed imprenditoriale, favorendo un dialogo costruttivo ed uno scambio di competenze che

unisce saperi tecnici, scientifici e umanistici, portando alla creazione di una sinergia capace di generare soluzioni innovative e sostenibili. Siamo convinti che 4e rappresenti una piattaforma strategica per rafforzare la competitività del sistema industriale italiano – che è del tutto specifico rispetto al resto del mondo, con le sue unicità e peculiarità a cavallo tra la tradizione e l’innovazione – per offrire le nostre risposte originali e concrete alle sfide globali nei settori chiave di manifattura, mobilità e salute», ha dichiarato Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore Generale di Fondazione Golinelli.

L’evento partirà con due momenti particolarmente attesi. Dopo i saluti iniziali da parte di Antonio Danieli ed Enrica Acuto Jacobacci, il Vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli intervisterà Giampaolo Dallara, visionario ingegnere e imprenditore, fondatore dell’omonima casa automobilistica.

A seguire, alle 11, il panel dedicato a I Campioni del Made in Italy, moderato dalla giornalista Barbara Gasperini, metterà in luce la tradizione, il successo, l’innovazione e la visione delle aziende italiane presenti, un esempio di successo sui mercati internazionali nonostante una realtà che affronta profondi cambiamenti sociali, economici, culturali e geopolitici.

Interverranno: Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Group; Fabrizio Conicella, Vice-President – Center of Open Innovation & Competence, Chiesi Farmaceutici S.p.A; Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo, Dell’Orto; Matteo Marzotto, Imprenditore e Presidente, MinervaHub.

Alle 12.15 sarà il momento della Gallery Walk dove i partecipanti potranno “toccare con mano l’innovazione” ascoltando le testimonianze di 11 startup: Neurality, Highverter, Insimili, Agade, 3DNextTech, Komete, Aequip, Volta Structural Energy, Èlevit, Trailslight e Nterilezer.

A partire dalle 14, 5 tavoli di lavoro approfondiranno le tematiche chiave della giornata. I risultati saranno discussi dalla giornalista Maria Gaia Fusilli, Antonio Danieli e Enrica Acuto Jacobacci alla fine dei lavori.

Il settore dell’agri-food tech sarà al centro del primo tavolo che si focalizzerà sulle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla necessità di una rigenerazione delle risorse naturali. Verrà esplorato come la tecnologia stia trasformando l’agricoltura, favorendo pratiche più sostenibili e migliorando l’efficienza produttiva. Gli interventi offriranno uno spaccato delle più recenti innovazioni, come l’agricoltura di precisione e l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi agricoli. Moderato dal giornalista Daniele Bettini vedrà la partecipazione di: Marco D’angelo, CEO, Beeco; Luigi

Galimberti, CEO, ToSeed – Partner, Farming Future il Polo Nazionale di Tech Transfer dell’AgriFood Tech; Paola Gelato, Partner, Jacobacci Avvocati; Pierangelo Margutti, Founder – CEO e Alessandro Plebani, Technical Director, ITG Group; Marco Miserocchi, Agriculture Country Director, Topcon Positioning Italy; Marco Nicolini, Innovation Director, SIPCAM OXON S.p.a.; Antonio Salvaterra, Marketing Director, Argo Tractors.

Un’altra area chiave sarà quella della governance e dei criteri ESG (Environmental, Social,

Governance). L’integrazione dei principi etici e di sostenibilità nelle strategie aziendali è diventata essenziale per far fronte alle sfide globali. Durante questo tavolo, si esplorerà come le aziende possano adottare pratiche che non solo generino valore economico, ma che rispondano anche alle esigenze di una crescente consapevolezza sociale e ambientale. Relatori esperti discuteranno come le aziende possono diventare più resilienti e orientate al lungo termine adottando politiche di governance responsabile. Parteciperanno, sotto la moderazione di Enrica Acuto Jacobacci: Pierpaolo Antonioli, CEO, Dumarey Automotive Italia; Lisa Caramanico, Responsabile Ufficio Legale, Fantini Group Vini; Patrizia Giangualano, Advisor in Governance and Sustainability; Patrizio de Ferri, Trademark Attorney, Jacobacci & Partners.

L’area Life Science sarà protagonista con un focus sulle innovazioni che stanno cambiando il volto del settore sanitario globale. Dai progressi nella biotecnologia all’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica, esperti del settore delle scienze della vita discuteranno l’impatto di queste tecnologie emergenti sulla salute e sul benessere delle persone, con una particolare attenzione al miglioramento dei trattamenti e delle cure. Sarà moderato da Antonio Danieli e parteciperanno: Silvia Di Tollo, Head of R&D Strategic Leadership & Pipeline Management Dept., Alfasigma S.p.A., Federica Clarissa Pellegrino, Group Senior Legal Counsel & Group Digital Healthcare Manager, Chiesi Farmaceutici S.p.A.; Federico Piutti, Innovation Manager, Bormioli Pharma S.p.A.; Lorenzo Rossi, Intellectual Property Manager, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; Emanuele Ruffaldi, Director of

Software Engineering, MMI Inc.

Il comparto della manifattura, da sempre un pilastro dell’economia italiana, verrà esaminato attraverso lenti di innovazione tecnologica e di business. In questa sessione, si discuterà di come le aziende manifatturiere possono integrare nuove tecnologie, come la robotica avanzata e l’Internet delle Cose (IoT), per rispondere alle crescenti esigenze di efficienza e sostenibilità. Verranno approfonditi i temi che domineranno l’agenda dell’innovazione per i prossimi anni, dai modelli di produzione flessibile alla trasformazione digitale. Flavio Ubezio, (CEO, Lapetre) modererà il tavolo composto da: Stefano Cattorini, General Director, BI-REX; Pasquale Fuggetta, Intellectual Property Manager, SCM GROUP; Marco Gramola, Global IP & Business Development Director, Guala Dispensing Group; Gabriele Molari, CMO e CTO, Palladio Group; Luciano Socci, Global Head of

Intellectual Property Department, e Eros Stivani, Intellectual Property Specialist, Coesia S.p.a.; Paolo Tondelli, Innovation Technology Scouting, Project Financing, Bonfiglioli Group.

Ultimo tema centrale sarà il futuro della mobilità sostenibile, con una discussione su come un approccio tecnologico neutrale possa portare a soluzioni che non solo migliorano la sostenibilità ambientale, ma facilitano anche una più ampia adozione da parte del mercato. Durante questo tavolo di approfondimento, esperti del settore dei trasporti esamineranno le innovazioni in grado di rivoluzionare il trasporto urbano e interurbano, ponendo l’accento su infrastrutture smart, veicoli elettrici e sistemi di trasporto collettivo. Moderato da Riccardo Graglia (CEO Business Assistant, Dumarey Automotive Italia) vedrà coinvolti: Stefano Baracco, Head of Patent & Design Asset Management, PIAGGIO & C.; Giuseppe Corcione, CEO, Reinova; Marco Pedersoli, Group Chief Research & Innovation Officer, Industrie Saleri Italo; Rexhina Saraci, Co-founder, ReFuel Solutions; Valentina Temporelli, Group Business Development Director & Industrial Relationship development, Landi Renzo S.p.A.

4e 2024 promette di essere una piattaforma unica per discutere delle sfide future, stimolare il dialogo e condividere soluzioni innovative, un appuntamento importante per chiunque desideri contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile, innovativo e competitivo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dell’evento.