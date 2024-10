Gruppo Italcer premiato al Sustainability Award 2024

Italcer, società benefit hub del design nella ceramica Made in Italy, ha annunciato oggi di essersi classificata al primo posto per l’ambiente al Sustainability Award 2024, importante riconoscimento giunto alla quarta edizione e riservato alle migliori aziende italiane che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica, trasformandola in un’occasione per esprimere innovazione ed attivare le energie del Paese.

Oltre 300.000 aziende dell’industria italiana e dei servizi hanno investito in sostenibilità ed efficienza – rivolgendo particolare attenzione al settore dell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili – segnando un vero record di eco-investimenti.

La classifica, stilata da Kon Group ed ELITE, ecosistema del Gruppo Euronext, che ha avuto come partner scientifico istituzionale il Politecnico di Milano, vede quest’anno Italcer al vertice delle imprese sostenibili, tutte dotate di rating ESG emesso dal partner scientifico istituzionale ALTIS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da RepRisk come partner tecnico.

Più in particolare, Italcer si è classificata al primo posto delle “TOP 100 ENVIRONMENTAL>250”, ottenendo il punteggio più elevato in campo ambientale tra le imprese candidate con fatturato superiore a 250 milioni di euro.

Graziano Verdi, Amministratore Delegato di Italcer Group spiega: “Questo premio sottolinea l’importanza di svolgere progetti di ricerca e sviluppo e soprattutto di implementarli a livello industriale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della C02 dell’agenda 2030. Il nostro impegno nell’ambito della so­stenibilità si estende anche alla nostra catena del valore e alle comunità in cui operiamo. È un percorso impegnativo, che richiede una visione stra­tegica lungimirante, ma al contempo estremamente moti­vante, perché ci permette di rispondere con responsabilità alle sfide del mercato e delle comunità in cui operiamo”.

Il Gruppo Italcer, da sempre impegnato nella sfida della decarbonizzazione del processo produttivo, ha appena avviato in Spagna un forno elettrico, nato da un progetto di ricerca della società Equipe in collaborazione con l’Università Jaume I di Castellón e la società Systemfoc che consentirà di risparmiare 1.500 tonnellate di C02 all’anno.

Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di eliminare completamente le emissioni dirette di CO2 nella fase di cottura, senza compromettere la sostenibilità tecnico-economica dei prodotti realizzati.

Italcer inoltre ha progettato, dopo anni di ricerca, e brevettato[1] un impianto all’avanguardia volto alla cattura, trasformazione e fissazione della C02 emessa in atmosfera dai propri impianti produttivi, oltre che al recupero e alla trasformazione in materiali nobili degli altri inquinanti presenti, sia organici che inorganici. Nel solo 2023 il gruppo ha investito 5 milioni di euro in progetti sociali e ambientali.

ITALCER GROUP

Il Gruppo Italcer, primario gruppo italiano nel comparto di riferimento, guidato da Graziano Verdi e controllato dai Fondi di Investimento Mindful Capital Partners, Miura Partners e Capital Dynamics, vanta centinaia di progetti realizzati, 15.000 clienti nel mondo e oltre 1.100 dipendenti. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni e ne fanno parte: Fondovalle, La Fabbrica-AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Bottega, Equipe Cerámicas, Opificio Ceramico e Terratinta.