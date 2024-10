Grande successo dello spettacolo di Giuseppe Giacobazzi che ha festeggiato i 110 anni di Croce Verde Reggio Emilia

Una serata da ricordare, e non solo per la ricorrenza importante che ha inteso celebrare. Giovedì sera il Teatro Valli, sold out per l’occasione, ha ospitato lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi in occasione del compleanno di Croce Verde Reggio Emilia: 110 anni a servizio della comunità, in particolare di chi ha necessità di assistenza e soccorso, ma con una gamma di servizi ben più ampia e articolata che rende davvero la Pubblica Assistenza reggiana vicina ai cittadini ogni giorno.

Uno spettacolo che ha visto una grande partecipazione non solo in termini numerici, ma anche per la presenza delle istituzioni cittadine tra cui il Sindaco Marco Massari, di tanti volontari e dipendenti: un abbraccio collettivo che si è sciolto tra grandi risate, grazie a Giacobazzi che insieme ad Andrea Vasumi, ha costantemente incalzato e coinvolto il pubblico con grandissimo successo.

Afferma la Presidente della Croce Verde Reggio Emilia, Maria Teresa Cozza: “Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a quella che voleva essere, ed effettivamente è stata, una grande festa, non solo di Croce Verde ma della città. Sentire la vicinanza e l’energia di una serata come questa ci dà grande spinta per continuare il nostro lavoro quotidiano, consapevoli del legame fortissimo tra Croce Verde e la comunità. Ringrazio anche le realtà economiche locali che hanno sostenuto la serata, in particolare Antica Salumeria Pancaldi nelle persone di Paolo e Raffaella, e tutto lo staff che ha contribuito alla realizzazione degli allestimenti dello show. Ci sembrava importante festeggiare con un evento di alto livello anche per ricordare la nostra storia: il 24 ottobre 1914 è la data che sancisce la nascita ufficiale di Croce Verde Reggio Emilia e del suo statuto. Ci sono stati periodi molto duri da allora, come l’epidemia Spagnola, le due guerre mondiali e più di recente la pandemia Covid. Ma Croce Verde c’è stata sempre, la Pubblica Assistenza non ha mai smesso di offrire il proprio aiuto alla città, in particolare grazie a tantissime donne e uomini che hanno scelto di svolgere in Croce Verde servizi volontari. Ed oggi siamo arrivati a circa 70 mila servizi svolti all’anno in media. Rappresentiamo un elemento fondamentale del sistema sanitario sul territorio. Ora i festeggiamenti istituzionali continueranno con la premiazione di dipendenti e volontari il prossimo 26 ottobre in Sala del Tricolore”.

La serata di ieri aveva anche l’obiettivo di sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza che migliorerà la dotazione e il livello dei servizi Croce Verde.