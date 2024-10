Gattatico: anziana distratta e derubata con la tecnica della “monetina”. Denunciato un 30enne

Si trovava all’interno del parcheggio del Supermercato Conad di Gattatico, intenta a caricare la spesa nel bagagliaio della propria auto, quando mediante la tecnica della “monetina” lanciata per terra, è stata distratta e poi derubata della sua borsa che era riposta sul sedile anteriore lato passeggero.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Gattatico, nello scorso mese di luglio, all’interno del parcheggio del supermercato Conad la vittima, un’anziana donna di circa 80 anni, mentre caricava le buste della spesa nel bagagliaio della sua auto, veniva distratta da un uomo il quale, con la scusa di aver perso delle monete vicino la ruota dell’autovettura, la faceva allontanare dal veicolo per derubarla della borsa riposta sul sedile. Successivamente, il malfattore, avrebbe anche prelevato la somma di 1.500 euro presso un istituto bancario, scelto appositamente per effettuare prelievi superiori ai limiti consentiti in altri istituti.

La donna, dopo essersi accorta che la borsa gli era stata rubata, si recava presso i Carabinieri dì Gattatico e formalizzava la denuncia. I militari davano avvio alle indagini e, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presente presso il supermercato e presso l’Istituto bancario, risalivano all’identificazione del presunto ladro, di origine sudamericana, specializzato nei furti in disamina in danno di mirate vittime anziane che si trovano in condizione di particolare debolezza o con gravi disabilità.

A carico del 30enne i carabinieri hanno dunque acquisito elementi di presunta responsabilità per cui, con l’accusa di furto in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti, lo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.