Allerta meteo. Domani scuole chiuse in tutto il territorio comunale di Scandiano

Dato il perdurare dell’allerta meteo, che per domani prevede intensi fenomeni temporaleschi su tutta la provincia, oggi pomeriggio il sindaco Matteo Nasciuti, di concerto con gli altri primi cittadini della provincia e con la Prefettura, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l’intera giornata di sabato 19 ottobre.

Lezioni sospese quindi a Scandiano e tutte le sue frazioni. Il nostro territorio comunale si trova in allerta arancione per rischio di precipitazioni intense, anche associate a rovesci temporaleschi forti, con possibili rapidi innalzamenti dei livelli dei torrenti, e localizzati superamenti della soglia 3. Sono inoltre possibili fenomeni franosi e ruscellamenti nella zona collinare e allagamenti in aree urbane. L’allerta diramata oggi è valida fino alla mezzanotte di sabato.

Si raccomanda quindi massima attenzione ai cittadini durante gli spostamenti, in particolare vicino ai nostri corsi d’acqua. Il Comune ha pre-allertato prontamente il Centro operativo comunale (Coc) di concerto con la Protezione civile, per poter affrontare le eventuali criticità che emergeranno.