Riqualificazione partecipata per Via Verdi a Fiorano Modenese

L’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha presentato, nei giorni scorsi ai cittadini interessati, la proposta di riqualificazione di via Verdi, che prevede modifiche alla viabilità, rifacimento dei marciapiedi, posti auto e percorso ciclo-pedonale.

Per l’intervento, previsto nel 2025, sono già stati stanziati 350.000 euro.

Scopo dell’incontro della settimana scorsa, che ha visto la partecipazione di numerosi residenti, della Giunta e dei tecnici del Comune, era quello di condividere un percorso partecipato alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’arteria urbana fioranese.

La proposta presentata prevede la modifica del viabilità con l’istituzione di un unico senso di marcia, oltre al completo rifacimento dei marciapiedi. Questa scelta consente anche la realizzazione di ampie aiuole utili al benessere dei 64 alberi di platano presenti lungo la via, la realizzazione di 14 posti auto e percorsi ciclo-pedonali dedicati.

Le pavimentazioni in autobloccanti e le filette in calcestruzzo e granito garantiranno una buona permeabilità e durabilità dei percorsi. Sono previsti inoltre due attraversamenti pedonali rialzati e la modifica delle intersezioni di via Verdi su via Toscanini, via Paganini e via Mascagni, oltre a segnali tattili per ipovedenti per migliorare la sicurezza del tracciato.

Durante l’incontro, i progettisti hanno raccolto indicazioni e richieste dei residenti e, nelle prossimi settimane, provvederanno alla stesura ed approvazione di un progetto definitivo esecutivo.