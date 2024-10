Maserati, la Giunta Comunale di Modena chiede chiarezza sul futuro

Preoccupazione per la situazione di Maserati e richiesta di avere informazioni sul futuro, in particolare sul piano industriale del Tridente nella convinzione che vada salvaguardata ai massimi livelli una storia di lavoro, produzione e ricerca legata a doppio filo a quella di Modena.

A fronte dei numerosi segnali di crisi giunti negli ultimi mesi la Giunta del Comune di Modena ha condiviso un documento che, partendo da alcuni dati ed evidenze, chiede al neo amministratore delegato Santo Ficili di rendere nota la strategia industriale di rilancio della ricerca e della produzione.

La Giunta intende inoltre coordinarsi con il Presidente del Consiglio Comunale per convocare un Consiglio Comunale tematico in cui invitare i vertici aziendali, un rappresentante del Governo e i sindacati.

Il calo della produzione del 75,8% nel 2024, la chiusura di Innovation Lab, l’incertezza sul futuro non chiarita dall’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares nell’audizione in Parlamento di alcuni giorni fa. Sono alcune delle questioni richiamate nel documento che chiama in causa anche il Governo e in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.