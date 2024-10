La Polizia locale sgombera l’area sotto il cavalcavia Cialdini a Modena. Zona ripulita da Hera

Sono arrivati verso le otto di questa mattina, giovedì 17 ottobre, nell’area del parcheggio sotto il cavalcavia Cialdini di Modena raggiungibile da via Razzaboni, con l’obiettivo di sgomberare e far ripulire la zona, gli agenti della Polizia locale del Comando di via Galilei.

L’operazione, condotta dagli operatori della Zona 2 coadiuvati da quelli del Quartiere 1, ha visto in azione, nella fase iniziale, tre pattuglie e un ufficiale per complessivi otto operatori, scesi a cinque quando la situazione lo ha consentito.

Sono state sorprese e identificate 22 persone che dormivano, con le loro cose, tra le nicchie dei sostegni in cemento del cavalcavia: tutti adulti residenti a Modena, per lo più di nazionalità non italiana, già conosciuti dai Servizi sanitari che si occupano di tossicodipendenza, come dalla Polizia locale; hanno tutti precedenti per reati di vario genere, soprattutto legati al consumo e spaccio di sostanze, oltre che per reati contro la persona e il patrimonio. Tra le 22 persone identificate, tutte con età compresa tra i 30 e i 60 anni, erano presenti anche sei donne; mentre due coppie sono di nazionalità italiana.

Alcuni di loro sono stati indirizzati a centri di prima accoglienza adeguati, di tutti sono stati raccolti i riferimenti telefonici oltre ai dati personali utili a rintracciarli per la segnalazione ai servizi di pertinenza.

Verso le 10 sono arrivati, chiamati dalla Polizia locale, anche gli operatori di Hera che hanno sgomberato e ripulito l’area da rifiuti, materassi e coperte lasciati sul posto, che dovranno essere smaltiti, mentre incaricati dei tecnici comunali hanno chiuso con reti metalliche gli anfratti che venivano utilizzati come ripari.