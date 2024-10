Fiom Cgil Modena alla manifestazione della Cgt a Parigi per il rilancio del settore automotive

Anche la Fiom Cgil di Modena, insieme a delegazioni della Fiom Cgil nazionale e dei sindacati americani, belgi, spagnoli, turchi sta partecipando stamattina alla manifestazione di protesta indetta dalla Cgt francese davanti al Salone dell’Auto di Parigi per difendere il settore dell’automotive e l’occupazione che sta subendo grossi contraccolpi in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, per dire NO alle delocalizzazioni, per chiedere interventi da parte del Governo finalizzati a garantire l’occupazione e i diritti dei lavoratori, per ribadire lo STOP ai finanziamenti pubblici alle multinazionali se non garantiscono di restare nel paese.

“Quelle della Cgt sono istanze molto simili a quelle dei sindacati italiani che domani 18 ottobre scioperano in Italia a sostegno del settore automotive e contro le dismissioni sempre più evidenti del principali produttore Stellantis. Anche in Francia la riduzione del settore presenta numeri alti con un forte calo dell’occupazione” spiega da Parigi Stefania Ferrari segretaria Fiom Cgil Modena.

“Domani – conclude – saremo in piazza a Roma insieme a lavoratrici e lavoratori per chiedere risposte concrete alla Commissione Europea a salvaguardia del settore, al Governo italiano che deve concretizzare il confronto iniziato più di un anno fa al Mimit convocando un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con la presenza dellaPresidenza del Consiglio, dell’Ad Stellantis e questa volta anche delle Organizzazioni Sindacali dove discutere di: ammortizzatori sociali, formazione per accompagnare la transizione e un piano industriale che preveda incentivi a fronte di missioni produttive che possano saturare completamente gli impianti produttivi, delle fabbriche italiane e un progetto di investimenti in ricerca e sviluppo”.