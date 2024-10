Due feriti in una violenta lite ieri sera a Reggio Emilia

Ieri sera intorno alle 21 i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, sono intervenuti presso un’abitazione di Reggio Emilia dove era stata segnalata una lite in atto fra due uomini. I militari entravano nell’abitazione notando da subito che la stessa risultava a soqquadro, vi era la presenza di vetri infranti sul pavimento e vistose tracce di sangue nel corridoio.

I due uomini coinvolti nella lite, entrambi feriti, venivano trasportati presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo dimessi rispettivamente con lesioni di 30 e 10 giorni. Sula vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri per accertare con esattezza cosa sia successo e i motivi della lite, che pare possa essere ricondotta a futili motivi.