18enne nei guai a Reggio Emilia, trovato dalla Polizia con la droga

Nella serata di martedì 15 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, decidevano di effettuare un controllo ad un’autovettura che transitava in via Chopin.

All’interno della vettura venivano identificati alcuni soggetti, tutti italiani di giovane età, tra cui un 18enne, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, che, durante il controllo, consegnava spontaneamente agli operatori un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa un grammo.

A quel punto gli operatori effettuavano un controllo più approfondito nei confronti del giovane e, anche in considerazione dei suoi precedenti specifici, decidevano di andare presso la sua abitazione. Gli agenti si portavano insieme al 18enne presso la sua abitazione dove ad attenderli vi era un altro giovane che, incalzato dalle domande degli operatori circa la sua presenza, riferiva di aspettare il suo amico per acquistare da lui della sostanza stupefacente per uso personale.

Immediate, quindi, le attività di perquisizione nei confronti del giovane sia personale che domiciliare. Quest’ultima dava esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione del 18enne, veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi nonché un bilancino di precisione.

Condotto presso i locali della Questura e al termine di tutti gli accertamenti di rito, il 18enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il sequestro con il contestuale sequestro della droga e del bilancino rinvenuto.