Un ferito in tamponamento tra tir sulla A1

L’autista di un camion è rimasto ferito in un tamponamento tra due tir avvenuto alle 8:15 sull’Autostrada A1 tra lo svincolo Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Bologna. Oltre ai sanitari inviati dal 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia e la Polizia Autostradale. Disagi alla circolazione per inevitabili code.