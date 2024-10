Torna Correggio in autunno, sabato 19 e domenica 20 ottobre arriva la Fiera di San Luca

Le ricche tradizioni del mondo contadino tornano nel centro storico correggese. Un evento speciale che offre l’opportunità di immergersi nella cultura agricola e culinaria che ha plasmato il nostro territorio. Una festa nella quale si potrà assistere alla preparazione artigianale della forma di Parmigiano Reggiano, vero gioiello gastronomico che rappresenta la maestria e la passione dei nostri produttori locali, gustare il pane cotto nel forno a legna, i prodotti dei norcini lavorati come una volta e ritrovare tutti i nostri vini del territorio, con i loro spumosi profumi e sapori.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, nel centro storico di Correggio, torna la Fiera di San Luca – “Correggio in autunno”.

Mestieri antichi, produzioni tipiche, presentazioni di mostre e libri, associazioni di volontariato, mercatini dell’antico e dell’ingegno, locali e negozi aperti, intrattenimento per tutte le età, momenti conviviali e angoli di un centro storico che ospiterà attrazioni di ieri e di oggi. La lavorazione del suino, ad esempio, un rituale che ci riporta indietro nel tempo, quando la cura e l’utilizzo di ogni parte dell’animale erano fondamentali per la sopravvivenza delle famiglie contadine, e la pigiatura dell’uva, un’altra esperienza indimenticabile, in grado di offrire una panoramica del processo di produzione del vino, orgoglio della nostra regione.

Non vanno dimenticati i sapori autentici dei nostri sughi, saba e savor, che saranno in mostra per soddisfare il palato di tutti i visitatori. Questi piatti rappresentano l’essenza stessa della cucina reggiana, con i loro sapori ricchi e avvolgenti.

Per gli appassionati di storia e di motori, non mancherà l’esposizione di trattori d’epoca, un tuffo nel passato per scoprire come l’agricoltura era condotta nelle generazioni precedenti.

E poi l’atteso appuntamento con la 35esima edizione del Raccontavino, che offre la possibilità di condividere storie e aneddoti legati al vino e alla sua tradizione millenaria, un momento di convivialità, tradizione e cultura.

Per la parte dedicate all’arte e alla cultura sono diversi gli eventi in programma durante “Correggio in autunno”, tra cui l’apertura della Torre Civica; la mostra con gli scatti fotografici di Stefania Lasagni e Maurizio Ligabue nel cortile di Palazzo dei Principi che ospiterà anche “Cursèsch, ritratti a memoria”. Storie minime illustrate e raccontate da Giulio Taparelli a cura di Luciano Pantaleoni, con la presentazione del libro e l’inaugurazione della Mostra. Mentre nelle Gallerie Espositive si inaugura la mostra Viaggio tra Otto e Novecento. La collezione Andrea Baboni: un percorso creativo tra pittura e collezionismo a cura di Francesca Baboni e Francesca Manzini, che sarà visitabile fino al 24 novembre. Ma l’arte arriverà anche in Galleria Politeama, con l’inaugurazione di “Après la Pluie “luogo di fotografia artistica di Tiziano Ghidorsi.

In conclusione, “Correggio in autunno” è molto più di una semplice fiera, è un tuffo nell’anima della nostra comunità, un’opportunità per scoprire e celebrare le nostre radici, gustando le delizie della nostra terra e vivendo la tradizione con entusiasmo.