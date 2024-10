Roberta Bruzzone sold out venerdì sera al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Favole da incubo”

È un viaggio nella manipolazione affettiva mortale Favole da incubo, la conferenza-spettacolo proposta dalla criminologa Roberta Bruzzone venerdì 18 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Celebrazioni di Bologna. Da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, la criminologa racconterà i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni in una serata che ha fatto registrare il “tutto esaurito”. Si tratta di un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte.

Attraverso la ricostruzione di dieci casi di femminicidio, la criminologa analizza i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure reali. Stereotipi, pregiudizi e tabù a cui hanno obbedito vittime, assassini, opinione pubblica e perfino i media. «Il quadro che ne emerge – afferma Bruzzone – non è consolatorio: le idee sessiste sono ancora molto radicate, in ognuno di noi, senza distinzioni di condizione economica e culturale».

Favole da incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, spingendoci ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. «Perché la presa di coscienza – continua la criminologa – è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne».

