Partiti i lavori di riqualificazione ambientale di via Di Vittorio a San Lazzaro di Savena

Sono partiti ieri, martedì 15 ottobre, i lavori di riqualificazione ambientale di via Di Vittorio a San Lazzaro di Savena. L’intervento si concentrerà sulle aiuole spartitraffico e su una porzione di marciapiede della strada dove, complessivamente, verranno messi a dimora 36 nuovi alberi e 400 arbusti. Prevista anche la depavimentazione di più di 400 metri quadri di superfici asfaltate che non andranno però ad intaccare il numero dei parcheggi. Al termine dei lavori, previsti per la metà di gennaio 2025, tutti gli stalli rimossi per l’installazione del cantiere lungo la strada verranno ripristinati totalmente.

I lavori, che hanno un costo complessivo di quasi 130mila euro, hanno come obiettivo quello di dare nuovo nuovo vigore alla vegetazione del tessuto urbano di via Di Vittorio per cercare di migliorare l’adattamento dei cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria oltre all’aumento della biodiversità. Previsto anche un intervento sulle acque meteoriche attraverso la creazione di un sistema di trincee di drenaggio e giardini della pioggia (questi ultimi utilizzati per controllare il processo di infiltrazione dell’acqua piovana all’interno di superfici non impermeabilizzate) in modo da poter migliorare notevolmente la loro gestione soprattutto durante i giorni di precipitazioni abbondanti.

Nello specifico le aiuole spartitraffico presenti al centro della strada, che oggi sono carenti di vegetazione, saranno allargate di 80 centimetri per entrambi i sensi di marcia. Nelle zone in corrispondenza delle zebrate gialle già esistenti (dove il parcheggio delle auto non è comunque consentito) l’allargamento arriverà fino a 2 metri. Questo tipo di intervento consentirà di creare le condizioni per la messa a dimora di 36 nuovi alberi e 400 nuovi arbusti che contribuiranno così a migliorare le condizioni bioclimatiche della strada.