Mobilità casa-lavoro, la Città metropolitana offre ai propri dipendenti abbonamenti al trasporto pubblico a prezzi agevolati

La Città metropolitana di Bologna investe in mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente e lo fa allargando la possibilità per i propri dipendenti di ottenere abbonamenti per il trasporto pubblico a prezzi agevolati. L’Ente conferma la misura che dà la possibilità a lavoratrici e lavoratori di ottenere l’abbonamento TPER per il bus a 50 euro, e affianca una novità per quanto riguarda l’abbonamento al servizio ferroviario Trenitalia-TPER: anche quest’ultimo si potrà ottenere a 50 euro, comprensivo del trasporto bici in treno.

La misura è adottata con la convinzione che un maggior utilizzo del trasporto pubblico da parte dei dipendenti si traduca in un contributo, in termini di benefici ambientali, molto rilevante, che non si esaurisce negli spostamenti per motivi di lavoro, ma interessa tutte le scelte di mobilità, anche fuori dai motivi strettamente di lavoro. In particolare, il titolo di viaggio rilasciato da TPER è valido sull’intera rete del bacino metropolitano, incluse le due linee ferroviarie Bologna-Portomaggiore e Bologna-Vignola, senza limitazioni di tempo e di area territoriale all’interno della Città metropolitana.

Come ha dimostrato l’esperienza compiuta negli anni scorsi, la possibilità per i dipendenti della Città metropolitana di accedere a condizioni agevolate di utilizzo del trasporto pubblico offre loro un forte incentivo all’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti casa-lavoro e questo è confermato anche dalle indagini annuali sulla mobilità dei dipendenti della Città metropolitana a supporto della redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro dell’Ente.

Per quanto riguarda gli abbonamenti ai servizi TPER, la Città metropolitana già dal febbraio 2015 è entrata nel gruppo di acquisto Intercent-ER, nell’ambito del quale, sulla base della Convenzione 2023-24 IntercentER-TPER, sono stati acquistati lo scorso anno 270 abbonamenti TPER per i dipendenti.

Anche gli abbonamenti ferroviari Trenitalia-TPER, allo scopo di incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto ferroviario e al fine di pareggiare la spesa con chi acquista l’abbonamento bus, potranno essere acquistati a 50 euro, comprensivi del trasporto bici in treno.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati dai dipendenti in ogni momento, e avranno durata di un anno a far corso dalla data di emissione.

L’iniziativa è coerente con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e con l’Accordo di Mobility Management tra la Città metropolitana e il Comune di Bologna per il triennio 2022-24, anche in previsione del suo aggiornamento per il triennio 2025-2027.