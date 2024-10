In auto 23 kg di cocaina: bloccato dalla Polstrada sulla A1 a Sasso Marconi

Nella giornata di ieri la Sottosezione della Polizia Stradale di Pian del Voglio ha tratto in arresto un trentenne italiano, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, alle ore 00.30 circa del 14 ottobre, un equipaggio della Polizia Stradale di Arezzo, in prossimità del km. 358 dell’A1, fermava e sottoponeva a controllo un’autovettura, con alla guida un italiano del 94 che riferiva di essere diretto a Roma per vicende personali. Dall’ispezione del veicolo emergeva che quest’ultimo fosse dotato di due doppi fondi ricavati nella parte anteriore del pianale dell’abitacolo, ma non venivano riscontrate irregolarità, motivo per cui gli operatori permettevano al conducente di riprendere il viaggio in direzione Roma.

Gli agenti di Arezzo, però, insospettiti da quanto riferito dal conducente, invitavano le pattuglie dei turni successivi ad attenzionare l’eventuale transito dell’autovettura, notiziando anche le pattuglie sui tratti di competenza fino a Pian del Voglio.

Nel primo pomeriggio della stessa giornata, un equipaggio della Polizia Stradale di Pian del Voglio notava l’autovettura segnalata al casello autostradale di Sasso Marconi dell’A1, motivo per cui procedeva al controllo del veicolo e del conducente, risultato essere lo stesso fermato nella notte dai colleghi di Arezzo.

Gli Agenti notavano immediatamente la presenza di uno scorretto posizionamento del sedile anteriore destro del passeggero, che non risultava in sede; per tale motivo si invitava il conducente a condurre l’autovettura presso gli Uffici della Polizia stradale per effettuare un controllo più accurato, in condizioni di sicurezza. Dopo una meticolosa attività di ispezione gli Agenti notavano la presenza di alcuni tasti anomali sulla plancia centrale dell’autovettura, che azionavano un marchingegno creato appositamente per l’apertura automatica di un vano posteriore, in cui venivano trovati nr. 3 involucri confezionati di sostanza stupefacente.

Successivamente si rinvenivano, occultati in un doppio fondo sito tra la carrozzeria e la tappezzeria sottostante il sedile anteriore, altri nr. 17 involucri, per un totale complessivo, dunque, di 20 panetti di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina dal peso complessivo di 23 kg.

Notiziato dell’arresto, il P.M. di turno disponeva la traduzione dell’uomo nella locale casa circondariale.