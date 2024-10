Giovedì 17 ottobre in programma un evento Lapam Confartigianato sull’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria rappresenta un tema fondamentale per garantire serenità economica nel lungo termine. Per questo motivo Lapam Confartigianato e EFC (Educazione Finanziaria Certificata) propongono un’iniziativa pubblica rivolta a imprese e privati cittadini.

L’appuntamento è in programma per giovedì 17 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775 a Modena. Relatore dell’iniziativa sarà Davide Flisi, socio EFC.

Durante l’evento verranno suggeriti strumenti per risparmiare efficacemente e verranno illustrate le opportunità offerte dal sistema previdenziale italiano per costruire una solida base per il futuro. Si discuterà poi di come gestire al meglio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e di come investire in modo coerente con gli obiettivi personali e professionali, esplorando strategie per evitare l’indebitamento e fornendo strumenti utili per affrontare in sicurezza eventuali imprevisti economici.

L’evento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il modulo presente sul sito www.lapam.eu.