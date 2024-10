Domenica a San Felice la Sagra della frittella

Domenica 20 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la sagra della frittella da passeggio, in occasione della festa del patrono, che si celebra giovedì 24 ottobre. Alle 10.30, in piazza Castello, ci sarà la santa messa e, a seguire, l’asta delle biciclette. Dalle 11, in centro storico, frittelle per tutti, Gran premio della frittella e, in via Ferraresi, super pesca e lotteria. Dalle 15.30, in via Mazzini, animazione per bambini e artisti di strada. Alle 18.30, dj sul balcone con Andrea Govoni. Organizza la Pro Loco con la collaborazione delle Botteghe di San Felice e il patrocinio del Comune. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 ottobre.

Sempre domenica 20 ottobre, si svolgerà la cerimonia di commemorazione dell’ammiraglio d’armata medaglia d’oro Carlo Bergamini e di quanti persero la vita nella ricorrenza dell’81° anniversario dell’affondamento della corazzata Roma. Alle 10.30 raduno del gruppo dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e delle autorità in piazza Rocca per partecipare alla messa in occasione della quale verrà celebrato anche il Patrono di San Felice sul Panaro. Alle 11.30 corteo per le vie del centro accompagnato dalla Banda giovanile John Lennon con la deposizione di una corona d’alloro alla casa natale dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Alle 11.50, presso il parco Marinai d’Italia: alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro con saluto delle autorità e degli ospiti presenti. In caso di maltempo la messa si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di piazza Italia. Organizzano il Comune di San Felice e l’Associazione nazionale marinai d’Italia.