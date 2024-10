Aperture straordinarie dell’ufficio Elettorale a Reggio Emilia per richiedere la tessera per il voto

In vista delle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, sono state predisposte aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale di Reggio Emilia al fine di poter richiedere la tessera elettorale qualora sia stata esaurita o smarrita, o qualora non si sia ancora in possesso della stessa. Tutti gli elettori iscritti recentemente a Reggio Emilia, quindi che hanno preso la residenza o che hanno acquistato la cittadinanza italiana indicativamente entro il 30 settembre 2024, dovranno provvedere a ritirare la propria tessera presso gli sportelli competenti.

Fino al 2 novembre il servizio di emissione tessere elettorali è attivo, senza appuntamento, agli sportelli anagrafici di piazza Casotti 1/c tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Dal 4 novembre il servizio di emissione tessere elettorali sarà spostato in via Toschi, 27 e sarà attivo, senza bisogno di appuntamento, tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Venerdì 15 e sabato 16 novembre l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18; domenica 17 novembre lo stesso ufficio sarà aperto dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18 novembre sarà aperto dalle 7 alle 15.

Per ritirare la tessera elettorale serve un documento di identità. La tessera può essere rilasciata ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone delegate dall’interessato con apposito modulo con allegata la fotocopia del documento d’identità dell’interessato. Il rilascio è immediato.

VOTO A DOMICILIO – C’è tempo fino al 28 ottobre 2024 per richiedere, in caso di gravi difficoltà fisiche, il certificato medico per poter votare presso il proprio domicilio in occasione delle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre. La richiesta va presentata all’Ufficio Elettorale del Comune di Reggio Emilia assieme al certificato rilasciato da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale dell’AUSL (non precedente al 3 ottobre 2024), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità.

Questo certificato può essere richiesto dall’8 al 28 ottobre, contattando telefonicamente i seguenti numeri: Distretto di Reggio Emilia – Segreteria Servizio Medicina Legale e Gestione Rischio Clinico tel. 0522 335721 e 0522 335309 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Si ricorda inoltre che gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto e che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore.

Tutte le informazioni sui documenti richiesti e la procedura per richiedere il timbro che attesti la necessità permanente di votare con l’aiuto di un accompagnatore sono disponibili sul sito del Comune, alla pagina: www.comune.re.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/voto-assistito-accompagnamento-in-cabina