Al via con I tre porcellini di Pandemonium Teatro la rassegna teatrale per famiglie di Formigine

«Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria. E lo spazio vitale era poco. Seguiremo i tre porcellini nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta contro l’eternamente affamato Lupo goloso di cosciotti e prosciutti. Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Uno spettacolo in bilico tra gioco e narrazione, paura e ironia, case di paglia, di legno e mattoni nel gioco del teatro».

Tiziano Manzini, autore e interprete de I tre porcellini, introduce lo spettacolo dai 3 anni e per ogni età che domenica 20 ottobre alle ore 16.30 sarà in scena all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, in apertura della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine con il sostegno della Fondazione di Modena, con la direzione artistica del Teatro dell’Orsa.

«L’arcinota storia qui è raccontata dallo sfortunatissimo lupo» conclude l’artista in merito allo spettacolo prodotto da Pandemonium Teatro «Per di più lui, il nostro lupo, è anche un appassionato del fai-da-te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini… come andrà a finire la storia?».

In occasione della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro, il Teatro dell’Orsa ha attivato una collaborazione con la Biblioteca Comunale di Formigine, che sarà presente a tutti gli appuntamenti con libri a tema, da sfogliare o da prendere in prestito.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata: auditorium@comune.formigine.mo.it.

Informazioni: Servizio Cultura, tel. 059 416277. Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.