Tre incontri per riscoprire la scienza all’Habitat di Soliera

Prende avvio giovedì 17 ottobre, alle ore 20.30, al centro polifunzionale Habitat di Soliera, in via Berlinguer 201, un breve ciclo di tre incontri dal titolo “Riscoprire la scienza fra nuovi pericoli e opportunità”. L’iniziativa, aperta a tutti e a ingresso libero, è organizzata da Arci Soliera in collaborazione con la Fondazione Campori e con gli esperti del circolo di osservazione scientifico-tecnologica di Modena “Il Cosmo”.

Nel primo appuntamento – “Base su Marte” – saranno Luigi Borghi e Ciro Sacchetti ad analizzare le motivazioni che spingono l’umanità a colonizzare un altro mondo: Marte, un pianeta inospitale, ma anche il più vicino e il più adatto all’essere umano. Quali dovrebbero essere i requisiti dei coloni e come si potrebbe svolgere la vita sul pianeta rosso? Che tipo di infrastrutture potrebbero essere realizzabili e come arrivare un giorno all’indipendenza dalla Terra? Domande dal carattere fantascientifico a cui si cercherà di dare risposta.

Gli incontri successivi si terranno giovedì 7 novembre (“Coltivare la carne: tra scienza, etica e opportunità”) e giovedì 28 novembre (“Intelligenza artificiale e robotica”), sempre alle ore 20.30.

Ogni appuntamento sarà preceduto da un aperitivo di benvenuto.

Per maggiori informazioni: 331 1127140, arci.soliera@libero.it