Il Comune di Reggio Emilia aderisce ad Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Reggio Emilia aderisce alla campagna Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno. Dopo aver illuminato di rosa i Ponti di Calatrava lo scorso primo ottobre per sottolineare e ricordare l’importanza di questo tema, proseguono le azioni di sensibilizzazione, da parte dell’Ausl in collaborazione con gli enti locali, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al seno e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Per tutto il mese di ottobre diverse strutture sanitarie distribuite sul territorio offrono visite senologiche gratuite, organizzano meeting e dibattiti e pubblicano contenuti informativi. Gli esperti coinvolti inoltre spiegano quali sono gli esami e le procedure che hanno valore scientifico dimostrato nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia, nelle diverse fasce di età, e illustrano gli stili di vita più funzionali alla riduzione del rischio.

Tra gli appuntamenti in programma promossi dall’Ausl, mercoledì 16 ottobre – in occasione del Bra Day, “Breast Reconstruction awareness”, vale a dire la Giornata mondiale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria – all’Auditorium Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si svolge un incontro organizzato da Chirurgia plastica e Chirurgia senologica in collaborazione con Andos, Il Giorno Dopo, Lilt, Senonaltro e Le Amiche del Core dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia. Nel corso dell’appuntamento saranno presentate testimonianze delle pazienti che si sono sottoposte a interventi di ricostruzione mammaria e sarà raccontata l’esperienza di Reggio Emilia con l’ambulatorio Arcade ove viene offerta alle pazienti, che hanno subito una mastectomia, la dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo.