Wambinopoli 2024: Wamgroup celebra lo sport e la solidarietà

Sabato pomeriggio, il campo sportivo di Ponte Motta si è trasformato in un festoso parco giochi per l’attesissimo evento WAMBINOPOLI, organizzato da WAMGROUP. L’iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di circa 300 persone tra bambini, famiglie e volontari.

WAMBINOPOLI non è solo una festa dello sport, ma una vera e propria celebrazione della comunità. L’evento mette in luce l’impegno di WAMGROUP nel creare momenti di condivisione e allegria per i più piccoli, promuovendo al contempo valori fondamentali come l’amicizia e il fair play.

Quest’anno, i giovani atleti hanno potuto cimentarsi in ben sei discipline sportive diverse, ognuna pensata per stimolare il divertimento e la crescita personale. Dai campi da calcio alle piste d’atletica, l’aria era carica di risate e grida di incoraggiamento.

Ma WAMBINOPOLI è molto più di un semplice evento sportivo. La presenza di associazioni benefiche locali come BIMBI SPERDUTI, AVIS, ADMO, ANFFAS e l’APE ha aggiunto un tocco di solidarietà alla giornata, sottolineando l’impegno nel supportare attivamente il tessuto sociale del territorio.

E proprio della scuola Calcio inclusiva “I BIMBI SPERDUTI” ha parlato il Presidente Gianluca Ciuffreda: “Un evento bellissimo, dove i ragazzi hanno potuto provare diversi sport in un clima di festa per loro e per i loro genitori. La multidisciplinarietà è fondamentale perché permette ai ragazzi di alfabetizzarsi su diversi sport”.

Gli fa eco l’allenatore Renzo Vergnani: “WAMBINOPOLI dà la possibilità ai ragazzi di misurarsi su sport diversi dal nostro, come il tennis o il sitting volley per saper scegliere cosa è meglio per loro. Questo è un valore aggiunto per tutti, ma soprattutto per chi come i nostri atleti hanno delle disabilità. E poi il calcio verrà comunque praticato quando si trovano insieme”.

Il momento clou della giornata? Senza dubbio il “terzo tempo” all’ora della merenda. Famiglie e bambini si sono riuniti per gustare insieme piadine, tigelle e gelati, trasformando un semplice spuntino in un’occasione per rafforzare legami e creare nuove amicizie.

WAMBINOPOLI 2024 si è concluso lasciando nei partecipanti il sorriso sulle labbra e la voglia di tornare il prossimo anno. Un pomeriggio che ha dimostrato come lo sport, unito alla solidarietà e al senso di comunità, possa davvero fare la differenza nella vita dei più piccoli e delle loro famiglie.

WAMGROUP continua così a dimostrare che il successo aziendale e la responsabilità sociale possono e devono andare di pari passo, creando un futuro più luminoso per tutti. “Vedere tutti questi bambini divertirsi e fare sport insieme è davvero emozionante,” ha commentato Matteo Reggiani, Corporate Marketing Communications Manager di WAMGROUP. “Per noi, WAMBINOPOLI rappresenta l’essenza del nostro impegno verso la comunità: creare opportunità di crescita, condivisione e gioia per le nuove generazioni.”

Perché l’impegno di WAMGROUP è quello di valorizzare le persone, includerle in un cammino condiviso e soprattutto ad assicurarsi che il successo sia sempre della squadra e mai dei singoli.