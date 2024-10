Protezione civile, il Comune di Bologna attiva un nuovo sistema di allerta per emergenze meteo

A partire da oggi, lunedì 14 ottobre, la Polizia Locale, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Bologna dà il via a una campagna di raccolta dati nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile. L’iniziativa si concentrerà sulle strade maggiormente a rischio esondazione dei fiumi Savena, Reno e Navile per raccogliere i numeri di cellulare dei cittadini che desiderano aderire volontariamente al nuovo sistema di allertamento.

Gli agenti passeranno casa per casa, civico per civico, offrendo la possibilità ai residenti di fornire il proprio numero di cellulare. Questi contatti saranno inseriti in un nuovo sistema tecnologico sviluppato dalla Protezione Civile di Bologna, progettato per inviare avvisi tramite SMS o telefonate in caso di situazioni critiche, come l’innalzamento del livello dei fiumi e altri rischi legati al territorio.

L’obiettivo è garantire una comunicazione tempestiva ed efficace, affinché la popolazione possa essere prontamente informata di eventuali emergenze, riducendo i rischi legati a fenomeni idrogeologici e tutelando la sicurezza delle persone.

Invitiamo tutti i residenti dei quartieri interessati a collaborare, contribuendo con i propri recapiti per migliorare la capacità di risposta alle emergenze.

Il nuovo sistema di allertamento è in grado di selezionare il gruppo più o meno esteso a cui inviare il messaggio a seconda dell’emergenza in atto: dalla singola via, all’isolato al quartiere.

Aldilà della raccolta dati che il Comune effettua a partire da oggi nelle zone più a rischio, ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System compilando questo modulo