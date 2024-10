Premio per la pace “Giuseppe Dossetti”: pubblicati i bandi di partecipazione alla XVI edizione

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Reggio Emilia (www.comune.re.it/premio-dossetti) i Bandi per partecipare alla quindicesima edizione del Premio “Giuseppe Dossetti”, il riconoscimento promosso dai Comuni di Reggio Emilia e Cavriago, dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare l’operato di associazioni e singoli cittadini del territorio nazionale che abbiano compiuto Azioni di pace, coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita.

Una sezione è espressamente dedicata alle associazioni reggiane con il Premio Fondazione Manodori, ente che sostiene il premio. Un’altra sezione è invece dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia e delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

A selezionare le candidature sarà una giuria composta dai rappresentanti degli enti promotori.

All’associazione vincitrice spetterà un premio in denaro di 5.000 euro, al singolo cittadino una targa-premio. Il Premio Manodori, di 2.000 euro, sarà assegnato ad una associazione del territorio reggiano.

La sezione studenti vedrà premiati tre elaborati, con buoni spesa di importo pari a 1.000 euro e 500 euro per i migliori elaborati degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e un premio di 500 euro per le scuole secondarie di primo grado. I premi possono essere utilizzati per l’acquisto di libri, cancelleria, materiale didattico, visite e laboratori didattici.

La scadenza per entrambi i Bandi è fissata per le ore 24 di lunedì 31 marzo 2025; le candidature dovranno essere inviate alla Segreteria del Premio per la pace “Giuseppe Dossetti” secondo le modalità indicate nei bandi stessi, scaricabili dai seguenti siti: www.comune.re.it/premiodossetti, www.comune.cavriago.re.it, www.provincia.re.it e dalla pagina Facebook fb.com/premiodossetti.

Giuseppe Dossetti (1913-1996) giurista e politico, è stato fra i protagonisti nella stesura della Costituzione repubblicana; sacerdote e monaco partecipò alla elaborazione dei principali documenti del Concilio Vaticano II; uomo di pace, visse la Resistenza al nazi-fascismo in prima persona e si adoperò per la diffusione dei valori della solidarietà, della fratellanza, del rispetto della dignità di tutti gli uomini. Don Dossetti ha mantenuto un profondo legame con la sua terra d’origine, Reggio Emilia e Cavriago, dove ha vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza, tanto da definire il paese come la sua “università della vita”.