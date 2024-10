La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato 5 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso del pomeriggio di sabato 12 ottobre, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine procedevano al contro di due cittadini stranieri che si trovavano a bordo di due bici elettriche a noleggio del Comune di Bologna, dinanzi l’ingresso di Galleria II Agosto. Entrambi si mostravano fin da subito insofferenti al controllo e uno dei due riusciva a darsi alla fuga e a dileguarsi in direzione di Via Indipendenza.

Il ragazzo fermato risultava essere un tunisino del 2007, il quale veniva trovato in possesso di un passamontagna di colore scuro occultato all’interno del borsello che aveva con sè. Durante il controllo il ragazzo continuava ad avere un atteggiamento nervoso, guardando più volte verso l’ingresso della galleria, motivo per cui gli Agenti ispezionavano le pertinenze adiacenti e in un anfratto della vetrina di un ‘attività commerciale sita in galleria, rinvenivano un involucro di plastica nero contenete sostanza solida marrone poi risultata essere hashish per un peso di 24 gr.

Dalle telecamere si appurava che il ragazzo poco prima, unitamente all’altro, si era avvicinato alla suddetta vetrina chinandosi e occultando qualcosa, per poi allontanarsi. Il tunisino veniva dunque denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato alla comunità per minori presso la quale risiede.

Sempre nello stesso pomeriggio, due Volanti del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco decidevano di coordinarsi per effettuare un controllo di alcuni soggetti seduti alla base della scalinata del Pincio. Mentre uno dei due, dopo aver visto gli Agenti, si dava alla fuga lungo Via Indipendenza, l’altro veniva immediatamente bloccato. Anche l’altro però veniva bloccato poco dopo.

I due, cittadini tunisini del 2002 e 2001 (irregolare sul territorio nazionale), venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente, nello specifico: il tunisino 2002 aveva con sé due involucri di cocaina dal peso di 2 gr, due involucri di hashish per il peso complessivo di 72 gr e 310 euro in contanti; l’altro veniva visto disfarsi di un involucro gettato all’interno di un cestino, poi recuperato, contenente hashish dal peso complessivo di 47 gr.

I due, entrambi incensurati, venivano dunque condotti in Questura e al termine degli atti denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata di domenica 13 ottobre, durante l’attività di controllo del territorio in Viale Pietramelara, la Volante del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco ha notato un soggetto straniero noto agli operatori in quanto solito frequentare Piazza XX Settembre in compagnia di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Quest’ultimo, alla vista dell’autovettura di servizio, si allontanava repentinamente verso il ponte Matteotti, motivo per cui gli Agenti decidevano di seguirlo e sottoporlo a controllo.

Il soggetto, un tunisino del 88, mentre tentava di allontanarsi veniva visto lanciare con un movimento fulmineo al di sotto del ponte un panetto di colore marrone di presumibile sostanza stupefacente. Il panetto veniva recuperato dagli Agenti e risultava essere hashish dal peso complessivo di 73 gr.

Al termine degli atti il ragazzo veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.