Eugenio Candi nel direttivo della Fondazione del Teatro comunale di Modena

Eugenio Candi, 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è il nuovo componente del consiglio direttivo della Fondazione del Teatro comunale di Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere comunale. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglio comunale nella seduta di oggi, lunedì 14 ottobre, ricordando che Candi rimane in carica fino al dicembre del 2025 quando scadranno anche gli altri componenti del direttivo. L’incarico è a titolo gratuito. Candi dipendente della libreria Feltrinelli, era già stato componente del direttivo.

Il sindaco ha comunicato anche che nel consiglio di amministrazione del conservatorio di musica “Vecchi-Tonelli” è stata confermata la funzionaria comunale Francesca Garagnani: si è in attesa del decreto di nomina del Ministro dell’Università e delle Ricerca.

Il sindaco ha ringraziato Ballestrazzi per l’impegno di questi nel direttivo del Comunale e tutti i partecipanti (tre le candidature presentate) al percorso previsto per la nomina, con l’avviso pubblico e l’audizione dei candidati da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.