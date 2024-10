Consegnati a Novellara i premi di Ecoattivi

Un progetto che premia ogni anno le buone azioni di sostenibilità ambientale realizzate dai cittadini. Una comunità attenta all’impatto ecologico della propria quotidianità Tanti cittadini informati e virtuosi, premiati per le loro buone pratiche nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti. Sabato scorso, con una partecipata all’interno del cortile della Rocca, sono stati consegnati i premi di Ecoattivi.

In primis un’auto elettrica Citroen AMI meritata da Sergio Ballabeni, e tantissimi ecosconti: questi i premi consegnati ai cittadini che si sono resi protagonisti del maggior numero di buone azioni all’interno dei comuni che partecipano al progetto Ecoattivi. Tra le buone azioni premiate, ad esempio, c’è particolare attenzione per “Bike to work” l’iniziativa che premia quanti si recano al lavoro in bicicletta.

Novellara ha abbracciato il progetto dal 2018, con l’intenzione di stimolare i residenti ad una presa di coscienza delle buone azioni in ambito ecologico anche attraverso una serie di premi che vengono consegnati ogni anno. Buone azioni che non si riferiscono solo allo smaltimento rifiuti in senso stretto ma, oltre all’utilizzo della bicicletta, permettono di guadagnare punti anche con l’adozione di un animale al canile, il conferimento di rifiuti all’isola ecologica, il compostaggio domestico, l’utilizzo di pannolini lavabili e tanto altro ancora. Con EcoAttivi l’Amministrazione sostiene il commercio locale prevedendo che i buoni spesa possano essere utilizzati presso i negozi del proprio paese che saranno poi rimborsati dallo staff di EcoAttivi.

Alla cerimonia di consegna, partecipatissima, sono stati presenti anche il sindaco di Novellara Simone Zarantonello, il presidente di Achab group Paolo Silingardi (ideatore di Ecoattivi) e l’assessore ad ambiente e mobilità Alberto Razzini.