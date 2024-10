Bra Day 2024, torna la Giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria

Anche a Reggio Emilia si celebra il Bra Day, “Breast Reconstruction awareness”, vale a dire la Giornata mondiale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria.

Il Bra Day si propone l’obiettivo di divulgare una corretta e completa informazione sulla ricostruzione del seno dopo un tumore, per offrire una piena conoscenza sulle metodiche di chirurgia ricostruttiva.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si terrà mercoledì 16 ottobre all’Auditorium CORE dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E’ organizzato da Chirurgia Plastica e Chirurgia Senologica in collaborazione con Andos, Il Giorno Dopo, LILT, Senonaltro e Le Amiche del Core dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia.

Quest’anno inoltre, nell’ambito della giornata, Reggio Emilia si collegherà al BRA DAY SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, che vedrà coinvolti in diretta i centri universitari e ospedalieri italiani per dare il proprio contributo alla ricostruzione mammaria con la testimonianza delle pazienti.

Durante il collegamento sarà presentata anche l’esperienza di Reggio Emilia con l’ambulatorio ARCADE ove viene offerta alle pazienti che hanno subito una mastectomia la dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo. A realizzarla sono infermiere specializzate che lavorano in sala operatoria, con una formazione specifica nella dermopigmentazione (un master, oltre al corso specifico sull’apparecchiatura utilizzata).