Si perde mentre cerca funghi, carpigiana soccorsa al Lago Pranda nel comune di Ventasso

Brutta avventura per una donna di 48 anni residente a Carpi, che nella mattinata odierna si è recata a funghi al Lago Pranda nel comune di Ventasso. Ha lasciato la sua autovettura nel parcheggio, in prossimità del Lago, e ha iniziato ad inoltrarsi nel bosco in cerca di funghi. Ad un certo punto si è resa conto di aver perso l’orientamento, e dopo alcuni tentativi per ritrovare la via del ritorno, che non hanno avuto esito, ha deciso di chiamare il 118.

Erano le 10.30 e la Centrale Operativa Emilia Ovest, dopo aver attivato un SMS Locator per

individuare la donna dispersa, ha attivato il Soccorso Alpino che ha inviato sul posto la squadra di Collagna, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza dell’alto Appennino. La donna è stata raggiunta in breve tempo dai tecnici, che dopo aver valutato il suo stato di salute e la sicurezza ambientale l’hanno riaccompagnata sulla strada dove ad attenderla c’era l’ambulanza. Dopo valutazione fatta dal personale 118, la donna ha rifiutato il ricovero. Presenti anche i Carabinieri Forestali.