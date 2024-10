Percorso confermato. La 28esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano, si svilupperà sullo stesso tracciato che nel 2023 ha registrato il doppio successo siciliano di Giuseppe Gerratana (2h13’59) e Federica Sugamiele (2h31’35). La manifestazione targata Tricolore Sport Marathon scatterà domenica 8 dicembre, partendo e concludendosi in Piazza della Vittoria (start alle ore 9), con un’andata-e-ritorno da Montecavolo. E proprio a Montecavolo (Via Togliatti) alle ore 10.30 prenderà il via la grande novità del 2024, la prima edizione della “mezza” competitiva, la Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, che percorrerà lo stesso tracciato della maratona fino al traguardo di Piazza della Vittoria.

Centro Maratona come di consueto sarà il PalaBigi di Via Guasco (aperto già dalla mattinata di sabato 7 dicembre), a Reggio Emilia, da dove partirà un servizio navetta per Montecavolo; nei pressi della partenza della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, ampia disponibilità di parcheggi e quartier generale allestito presso la palestra della scuola primaria Mameli, con servizi igienici e spogliatoi.

ECCO IL PERCORSO – LE STRADE DELLA MARATONA (E DELLA MEZZA): Piazza della Vittoria – Corso Cairoli – Via Franchetti – Viale Timavo – Via Nobili – Via Spallanzani – Piazza Martiri 7 Luglio – Piazza Vittoria – Corso Cairoli – Via Mazzini – Via Emilia Santo Stefano – Piazza Del Monte – Via Emilia San Pietro – Via Roggi – Viale Montegrappa – Via Ariosto – Piazza Roversi – Corso Garibaldi – Via Guasco – Piazzetta Bryant – Via Magenta – Lungo Crostolo – Via Zanichelli – Via Francia – Via Unione Sovietica – Via Fratelli Rosselli – Via Sormani Moretti – Via Ungheria – Via Fratelli Rosselli – Parcheggio Villa Levi – Stradello Villa Levi – Via Bartolo Da Sassoferrato – Via Ruozzi – Via Ghiarda – Via Strozzi – Montecavolo: Via Montegrappa – Strada Provinciale 23 – Via Togliatti (PARTENZA MEZZA MARATONA) – Via Fratelli Cervi – Via Vespucci – Strada Provinciale 23 – Via Piave – Reggio Emilia: Via Freddi – Via Giovanardi – Via Della Polita – Via Strozzi – Via Francia – Via Zanichelli – Via Beltrami – Via Gambini – Via Ghiarda – Via San Rigo – Via Ruozzi – Via Fratelli Rosselli – Via Guittone D’Arezzo – Via Martiri Della Bettola – Ciclopedonale Lungocrostolo – Via Martiri Della Bettola – Piazza Lepanto – Viale Umberto Primo – Piazza Diaz – Via Ariosto – Piazza Roversi – Corso Garibaldi – Via Mazzini – Corso Cairoli – Piazza Della Vittoria.

NON COMPETITIVA – Terza manifestazione, che compone il trittico di eventi Tricolore Sport Marathon dell’8 dicembre, è l’ormai tradizionale non competitiva Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 (4,2 km), con partenza e arrivo in Piazza della Vittoria (lo start alle ore 9.45), e ricavato a favore delle onlus del territorio.

CAMBIO QUOTA – La quota attualmente in vigore per Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite lo rimarrà fino al 31 ottobre. Dettagli e info su www.maratonadireggioemilia.it/

PARMA E VENEZIA – Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite saranno in trasferta, per presentarsi al mondo dei runner, alla Maratona di Parma (20 ottobre) e alla due giorni della Maratona di Venezia (25-26 ottobre), dove la Tricolore Sport Marathon sarà presente con un proprio stand e dove sarà possibile iscriversi, ricevendo un gadget in omaggio.