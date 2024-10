Scandiano: ruba all’interno di un negozio, bloccato e arrestato

Questa notte, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un negozio situato a Scandiano, si sarebbe introdotto all’interno asportando vari articoli natalizi. Il tempestivo sopraggiungere sul posto dei militari scandianesi, allertati da alcuni passanti, permettevano di bloccare l’uomo, sul posto e recuperare la refurtiva, del valore di 300 euro circa, che veniva restituita alla proprietaria.

Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno quindi tratto in arresto un 55enne residente in un comune del comprensorio ceramico, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’attività ha portato al sequestro di vari arnesi da scasso custoditi all’interno dello zaino dell’uomo.