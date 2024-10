Si svolgerà mercoledì prossimo, 16 ottobre, a partire dalle ore 17 presso il circolo Alete Pagliani di via Monchio, l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale per relativo alla richiesta d’istallazione di un’antenna radiobase in via Ancora.

All’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, oltre all’Assessore alle Politiche Ambientali Chiara Tonelli, parteciperanno responsabili di Azienda Usl ed Arpae.