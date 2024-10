Rubano all’Ipercoop dell’Ariosto di Reggio Emilia. Identificate e denunciate dai carabinieri

Sembravano due normai casalinghe intente a far spesa, di fatto sono risultate due presunte ladre. Si sono recate presso il supermercato Ipercoop Ariosto e, dopo aver rimosso il sistema di antitaccheggio, avrebbero asportato generi alimentari vari, una cassa acustica, un caricatore per cellulari, occultando tutta la merce asportata all’interno di uno zaino. Poi hanno oltrepassato le casse senza pagare nulla. Le due presunte responsabili, di 29 e 49 anni, sono state bloccate da un addetto dell’esercizio commerciale che ha allertato i carabinieri. Sul posto i militari hanno identificato le due donne e recuperato la refurtiva, restituita al responsabile.

Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato in concorso, i Carabinieri della Stazione di Correggio, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia le due donne, residenti in un comune del comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.