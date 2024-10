Protezione civile, domenica torna la campagna nazionale “Io non rischio”: appuntamento in piazza Minghetti

Anche la Protezione civile del Comune di Bologna domenica 13 ottobre sarà presente in piazza Minghetti con un gazebo, materiale e mezzi per partecipare a “Io non rischio”, la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile, per scoprire cosa ognuno può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, attraverso azioni concrete e quotidiane.

Durante la giornata, alle 11, la Pubblica Assistenza di Bologna inaugurerà una nuova ambulanza.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni; con attività di informazione e sensibilizzazione si rivolge a tutti, attraverso messaggi chiari e riconoscibili, 365 giorni l’anno.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Anpas – Associazione nazionale pubbliche assistenze, Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione Cima, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione nazionale comuni italiani.