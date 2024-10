Eseguita dalla Polizia di Stato di Mirandola una ordinanza di custodia cautelare in carcere

La Polizia di Stato di Mirandola ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 31 anni.

L’uomo era stato arrestato da personale del Commissariato di P.S. nel luglio scorso per il reato di lesioni personali aggravate commesso ai danni di una persona anziana ed il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a cui era seguito un aggravamento con l’aggiunta dell’obbligo di dimora in Mirandola, per inosservanza delle prescrizioni imposte.

Il 10 ottobre scorso, alla luce delle continue trasgressioni da parte dell’indagato dei provvedimenti in atto, il G.I.P. ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, eseguita nella stessa giornata da personale del Commissariato di P.S. di Mirandola. Rintracciato presso la propria abitazione, al termine degli adempimenti di rito, il 31enne è stato associato presso la casa circondariale Sant’Anna di Modena.