Dal 13 ottobre al 3 novembre, È Villa Spada! Percorsi alla scoperta del giardino storico porta nel parco fuori Porta Saragozza un itinerario artistico a cielo aperto con le opere di Marcello Chiarenza e quattro week end di laboratori, spettacoli, performance e visite guidate gratuite per tutta la cittadinanza.

Un progetto culturale promosso dal settore Cultura e creatività del Comune di Bologna per la promozione e la valorizzazione del giardino storico di Villa Spada che si inserisce nell’ambito dei recenti lavori di riqualificazione finanziati dall’Unione Europea, NextGenerationEU, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso un bando del Ministero della Cultura per la valorizzazione di parchi e giardini storici.

Gli interventi di restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Spada, oltre a rigenerare gli spazi verdi, hanno rafforzato l’identità del luogo non solo come parco pubblico ma soprattutto nella sua realtà di spazio culturale.

Per tre settimane continuative, un luogo caro ai bolognesi per le passeggiate nel verde urbano verso la prima collina, si trasforma in un museo open air con le opere dell’installazione “con Naturalezza” di Marcello Chiarenza posizionate in sei tappe lungo il percorso principale ad anello nel parco, fruibili liberamente da visitatori e visitatrici per tutto il periodo in qualunque ora del giorno.

La ricerca artistica di Chiarenza, attenta al mondo della natura nelle sue espressioni semplici e essenziali, utilizza e valorizza risorse materiali e naturali come legno e stoffa che ben si integrano nel contesto del parco. Le sei installazioni dell’artista “Il cielo|mare”, “La luna”, “La pesca delle stelle”, “Verso la luna” e “Librarsi”, “La scala del paradiso”, “Aria dello specchio” compongono un itinerario d’insieme che mostra una forte sintonia con l’architettura di Villa Spada ponendosi in dialogo con il paesaggio circostante.

Nei fine settimana È Villa Spada! accoglie i visitatori e le visitatrici con laboratori, letture, performance e spettacoli teatrali dislocati in varie zone del parco. Si inizia domenica 13 ottobre, con la passeggiata “Bentornata Villa Spada!” a cura della Fondazione IU Rusconi Ghigi, per scoprire il progetto di restauro che ha interessato l’area verde, compreso il geometrico giardino in stile rinascimentale unico nell’ambito del verde storico della città di Bologna; nel pomeriggio si prosegue con lo spettacolo itinerante “Sul filo di Arianna” a cura del Teatro dei Mignoli.

“Dalle rose alle spade”, “Amori, congiure e intrighi: le famiglie nobili di via Saragozza” e “Gli alberi monumentali di Via Saragozza” sono le visite guidate a cura dell’Associazione Co.Me.Te, in programma nel primo pomeriggio del sabato, nei giorni 19-26 ottobre e 2 novembre.

Domenica 20 ottobre è la volta di “Le voci del vento” a cura di Cantharide due spettacoli e un laboratorio teatrale per i più piccoli, una giornata dedicata a temi naturali come il ciclo della vita, la terra e le nostre radici; il 27 ottobre l’associazione Rimacheride propone un laboratorio creativo e lo spettacolo Radio Ribelle – Donne fuori dal coro per un omaggio alle protagoniste della Resistenza; sempre in dialogo con il Monumento alle cadute partigiane presente nel parco di Villa Spada, il 3 novembre i due spettacoli del ciclo “Frammenti di Resistenza” a cura di Tomax Teatro dedicati rispettivamente a Irma Bandiera e all’eccidio di Casteldebole.

“La magia del parco” un laboratorio didattico a cura della Biblioteca Oriano Tassinari Clò è in programma sabato 19 ottobre per portare i più piccoli a scoprire tanti angoli magici di verde nella luce autunnale, mentre “Orientarsi nella natura” è un appuntamento di orienteering a cura di Associazione Teatro dei Mignoli in collaborazione con Polisportiva Masi in calendario il 26 ottobre per bambini, ragazzi e famiglie.

Si chiude domenica 3 novembre con “Cartoline da Villa Spada” un laboratorio didattico pomeridiano aperto a tutti, per cogliere la bellezza del parco attraverso la fotocamera del proprio smartphone, sotto la guida esperta della fotografa Margherita Caprilli.

Inoltre, per vivere un piacevole momento di convivialità, nelle domeniche 20-27 ottobre e 3 novembre sono previsti Pic-nic nel parco, dove gustare un pranzo al sacco portato da casa, con l’accompagnamento musicale di Simone Marcandalli (chitarra), Alex Mosconi (arpa celtica), Angelica Foschi (fisarmonica).

Le iniziative, tutte a titolo gratuito, si svolgono in vari punti del parco, si consiglia l’ingresso da via di Casaglia/angolo via Saragozza.



Programma completo su Culturabologna.it:

https://www.culturabologna.it/agenda-eventi/rassegne-festival-stagioni/percorsi-nel-giardino-storico-di-villa-spada