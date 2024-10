Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del processo nato dall’inchiesta ‘Angeli e demoni’ sugli affidi in Val d’Enza. Assieme a Carletti è stato prosciolto anche l’ex sindaco di Montecchio, Paolo Colli.

La decisione processuale arriva per effetto dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, del quale erano accusati Carletti e Colli. Il reato cade anche per altri imputati che restano però a processo per la contestazione di altri reati.