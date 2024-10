Albero caduto nel giardino delle Gastone Rossi, l’Amministrazione comunale: “doveva essere abbattuto”

Ieri si è verificata la caduta di uno degli alberi del Giardino scolastico della scuola dell’infanzia Gastone Rossi all’interno del Parco della Lunetta Gamberini. La caduta non ha causato danni, né ha messo a rischio l’incolumità dei bambini e delle bambine della scuola, ai quali in via precauzionale era stato inibito l’uso del giardino in vista dell’abbattimento, che sarebbe dovuto tenersi nella stessa giornata di ieri.

L’albero caduto è un pioppo grigio di 18 metri, che presentava una inclinazione. Questo elemento ha fatto sì che fosse periodicamente monitorato, anche con specifiche verifiche strumentali, già a partire dal 2014. I monitoraggi periodici, l’ultimo nell’estate, non avevano mai rilevato problematiche di stabilità.

Nella data di ieri, il tecnico responsabile della manutenzione del verde pubblico del Comune di Bologna, era all’interno della scuola per l’effettuazione di un sopralluogo e anche per la ricognizione del giardino scolastico, nell’ambito di un’ampia verifica promossa dal Comune, in via precauzionale, a seguito degli eventi meteo delle scorse settimane. Nel corso della ricognizione ha riscontrato un’anomalia nella parte bassa dell’albero in prossimità delle radici, a seguito del quale è stato immediatamente contattato l’agronomo incaricato dell’Amministrazione per avviare la richiesta di immediato abbattimento.

L’intervento era programmato per le 13. Nel frattempo, in accordo con la scuola, è stata decisa l’interdizione del giardino alla fruizione bambini. Purtroppo l’albero, sollecitato anche dalle raffiche di vento e dal terreno ammorbidito dalla presenza di acqua è caduto al suolo prima dell’intervento già programmato.

I genitori dei bambini e delle bambine della scuola sono stati avvisati dell’accaduto ieri stesso, mentre l’Assessore alla Scuola si recherà in giornata in visita alla scuola per incontrare i docenti e il personale scolastico. La prossima settimana si terrà, inoltre, un’assemblea con i genitori e gli insegnanti della scuola per un confronto con gli assessori alla Scuola e ai Lavori Pubblici e i tecnici responsabili della manutenzione, dove verranno illustrate anche le modalità di manutenzione degli spazi verdi delle scuole.

Le procedure di monitoraggio del Comune, messe in atto a seguito degli eventi climatici avversi di questi ultimi giorni, sono stati provvidenziali ed utili ad evitare rischi per l’incolumità. I monitoraggi continueranno nelle prossime ore anche presso altre strutture.