A Bolognafiere debutta il primo “cantiere elettrico” silenzioso

Debutta a Bolognafiere per la prima volta all’interno di una fiera italiana l’E-PAVING Cantiere Elettrico, uno spazio espositivo interamente dedicato a dimostrazioni demodinamiche di innovative macchine alla spina impiegate per costruire e manutenere le strade.

Il cantiere è stato allestito in occasione dell’edizione 2024 di Asphaltica, il Salone internazionale della filiera della strada e dell’asfalto, in programma a BolognaFiere fino al 12 ottobre

La fiera, promossa dall’Associazione SITEB (Strade Italiane e Bitumi) e da BolognaFiere, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della Regione Emilia Romagna, del Comune e della Camera di Commercio di Bologna e di ANAS, PIARC, ANIMA, ANCI, Asssosegnaletica, costituisce il più importante appuntamento nazionale ed europeo per gli operatori della viabilità stradale, smart road e barriere di sicurezza; luogo di incontro ideale per imprese, tecnici, progettisti, mondo accademico, committenti pubblici e privati per aggiornarsi sulle tematiche della progettazione e realizzazione di strade e infrastrutture.

“Asphaltica ospita per la prima volta in Italia”, osserva Stefano Ravaioli – Direttore SITEB, “un’innovativa esibizione che mette in mostra concretamente le nuove tecnologie elettriche applicate al mondo delle infrastrutture stradali. Nel cuore della fiera abbiamo allestito un’area demo in cui le attrezzature elettriche di ultima generazione mostreranno al pubblico le straordinarie capacità in termini di riduzione delle vibrazioni e di impatto acustico, oltre che di emissioni inquinanti. Le dimostrazioni coprono diverse fasi della realizzazione delle strade, dal rifacimento dei marciapiedi alla posa dell’asfalto, esibendo come queste macchine, oltre ad essere ecologiche, possano operare con efficienza e assoluta silenziosità, caratteristiche essenziali soprattutto per interventi nei contesti urbani.”.

“La tecnologia elettrica oggi consente di realizzare cantieri perfettamente silenziosi. L’evoluzione ecologica di questo comparto strategico per il nostro Paese passa dalle innovazioni green dei materiali (bitumi) e delle macchine che vengono utilizzate sulle pavimentazioni. L’E-PAVING Cantiere Elettrico costituisce un appuntamento imperdibile per osservare all’opera macchine destinate a rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla costruzione e alla manutenzione delle nostre strade”, ha commentato il CEO di Bolognafiere, Antonio Bruzzone.