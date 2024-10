340 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione sequestrati dalla Finanza nel bolognese

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, i militari della Compagnia di Molinella, all’uscita del casello autostradale Bologna-Interporto, hanno proceduto al controllo di un furgone risultato trasportare prodotti alimentari in condizioni non conformi alle normative vigenti e destinati a imprese della ristorazione sul territorio bolognese.

Non essendo la parte stata in grado di dimostrare la provenienza e destinazione della merce e considerata la non adeguata conservazione, è stato contattato il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna- Unità Operativa Alimenti e Nutrizione. I Tecnici di Prevenzione hanno confermato l’inadeguata conservazione della merce alimentare trasportata in contenitori di cartone non adatti a garantire le adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Pertanto è stato eseguito un sequestro amministrativo delle derrate alimentari per un peso complessivo pari a 340 kg e successivamente è stata disposta la distruzione e lo smaltimento a cura di una ditta specializzata. Nei confronti del responsabile, di nazionalità indiana, è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, volte alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica vigilando sulla sicurezza dei prodotti.