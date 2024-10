Tenta di saccheggiare un supermercato a Castelnovo Monti: denunciato

Il 19 settembre scorso si è recato presso il supermercato Coop di via Monzani a Castelnovo né Monti, dove avrebbe cercato di rubare undici pezzi di formaggio per un valore complessivo di oltre 300 euro, occultandoli all’interno di un “trolley da spesa”, per poi allontanarsi dai locali senza pagare la merce. L’uomo, fermato fuori dal supermercato e invitato a pagare, ha tentato di allontanarsi con la refurtiva che a fatica è stata recuperata dal direttore.

Le successive indagini svolte dai carabinieri, a seguito di denuncia presentata dal direttore dell’esercizio commerciale, hanno permesso di risalire al presunto autore del furto, che da accertamenti è risultato attualmente gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., dell’obbligo di dimora e di permanere interno abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06.00.

E’ successo il 19 settembre scorso, quando alcuni dipendenti del supermercato Coop notavano all’interno dell’esercizio un uomo con atteggiamento sospetto, il quale depositava pezzi di formaggio ed altri prodotti all’interno di un “trolley da spesa”, e successivamente si allontanava senza pagare la merce. Raggiunto dal direttore del supermercato, l’uomo veniva invitato a pagare, ma lo stesso tentava di allontanarsi con la refurtiva che a fatica veniva recuperata. La stessa consisteva in generi alimentari tra cui undici pezzi di formaggio per un importo complessivo di 320 euro. Il giorno dopo, il direttore del supermercato si recava presso gli uffici della locale stazione carabinieri per formalizzare denuncia, consegnando anche i file video, estrapolati dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso l’uomo durante l’azione delittuosa. Da qui le indagini dei militari, i quali dalla visione dei video riconoscevano l’uomo, noto agli uffici.

Con l’accusa di tentato furto i Carabinieri della Stazione di Castelnovo nè Monti hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un uomo di 74 anni residente nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.